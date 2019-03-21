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"Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Başkentte Türk Dünyası Parlamenterler Birliğince, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı, ateş yakılarak kutlandı - Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi: - "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın. Türk'e, Müslüman'a olan düşmanlık ve terör saldırısı son bulsun. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır"

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın. Türk'e, Müslüman'a olan düşmanlık ve terör saldırısı son bulsun. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır." dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliğince, Türkiye, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerinden milletvekillerinin de katılımıyla baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı dolayısıyla bir restoranda program düzenlendi.

Protokol üyeleri, programda yakılan ateşin üstünden atlayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, nevruzun 3 bin yıldır Türk'ün bayramı olarak kutlandığını söyledi.

Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Çelebi, "Yeni yılda zulme uğrayan Türk ve Müslüman toprağı kalmasın. Türk'e, Müslüman'a olan düşmanlık ve terör saldırısı son bulsun. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır. Buradan Türk Cumhuriyetleri liderlerine sesleniyorum. Artık Türk devletleri bir araya gelmeli ve Avrupa Birliği gibi bir Türk Birliği kurmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev de Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Azerbaycan olarak Türkiye'nin her zaman yanında bulunduklarını aktardı.

Azerbaycan'ın Karabağ problemi olduğuna işaret eden Aliyev, bu problemin dünyada tanınmasında Türkiye'nin emeğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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