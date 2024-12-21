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Teröre göz açtırılmıyor! 'Gürz-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.12.2024 10:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gürz-30' operasyonları kapsamında son 1 hafta içerisinde 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Teröre göz açtırılmıyor! 'Gürz-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 19 ilde 'Gürz-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,
Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,
Terör örgütüne finans sağlamak,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,
Çok miktarda uyuşturucu madde ile
Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
pkk Ali Yerlikaya terör örgütü
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