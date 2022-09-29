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  4. Teröre 'halk destek'li darbe! İçişleri Bakanlığı çarpıcı fotoğrafları paylaştı

Teröre 'halk destek'li darbe! İçişleri Bakanlığı çarpıcı fotoğrafları paylaştı

29.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka operasyonlarıyla teröre darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada 55 ayrı noktaya operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca 'halkın desteği'ne vurgu yapılarak operasyonların inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Teröre 'halk destek'li darbe! İçişleri Bakanlığı çarpıcı fotoğrafları paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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55 AYRI NOKTAYA OPERASYON

Bu kapsamda operasyonların 49'uncu gününde Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

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"HALKIN DESTEĞİ VURGUSU"

Aramalarda, 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
esrar pkk İçişleri Bakanlığı terör operasyonu
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