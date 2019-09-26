Teröre karşı Bakanlık’tan seferberlik açıklaması

İçişleri Bakanlığı, “Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.

Ülkenin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekün mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucunda, tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan bölücüler, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışıyor. Kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin ise kış süresince yetecek miktarda erzak ve yaşam malzemesi temin etmek oluyor.

Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, “Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla seferberlik başlatıldı.