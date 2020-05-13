''Teröre Karşı İşbirliği Yapmayan Ülkeler'' Listesi Açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılında Amerika’nın terörle mücadele çabalarında ‘tam işbirliği yapmayan ülkeler’ listesine alınan ülkelerle ilgili Kongre’ye bildirimde bulundu. Bu bağlamda, listede söz konusu kategoriye dahil edilen İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba’ya savunma hizmeti ve silah satılamayacak.

Silah İhracatı Kontrol Yasası’nın 40A(a) maddesinde yer alan ‘tam işbirliği yapmayan ülkeler’ kategorisine giren ülkelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilere yer verilen bakanlık açıklamasında, İran’ın geçen yıl boyunca Hizbullah, Filistinli terör grupları ve Ortadoğu’daki diğer terör örgütlerini destekleyerek, “dünyanın en büyük terör destekçisi devleti olmaya devam ettiği” ifade edildi. İran Devrim Muhafızları’nın özellikle de Kudüs Gücü aracılığıyla ‘’küresel bir terör kampanyası’’ yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada Kuzey Kore’yle ilgili olarak, 1970 yılında bir Japon yolcu uçağının kaçırılmasında rol alan 4 Japon’un hala Kuzey Kore’de yaşadığı ve söz konusu olayda rehin alınan 12 Japonya vatandaşının akıbetinin hala açıklığa kavuşturulmadığı hatırlatıldı.