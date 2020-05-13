HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ''Teröre Karşı İşbirliği Yapmayan Ülkeler'' Listesi Açıklandı

''Teröre Karşı İşbirliği Yapmayan Ülkeler'' Listesi Açıklandı

13.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılında Amerika’nın terörle mücadele çabalarında ‘tam işbirliği yapmayan ülkeler’ listesine alınan ülkelerle ilgili Kongre’ye bildirimde bulundu. Listeye İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba dahil edildi

''Teröre Karşı İşbirliği Yapmayan Ülkeler'' Listesi Açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılında Amerika’nın terörle mücadele çabalarında ‘tam işbirliği yapmayan ülkeler’ listesine alınan ülkelerle ilgili Kongre’ye bildirimde bulundu. Bu bağlamda, listede söz konusu kategoriye dahil edilen İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba’ya savunma hizmeti ve silah satılamayacak.

Silah İhracatı Kontrol Yasası’nın 40A(a) maddesinde yer alan ‘tam işbirliği yapmayan ülkeler’ kategorisine giren ülkelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilere yer verilen bakanlık açıklamasında, İran’ın geçen yıl boyunca Hizbullah, Filistinli terör grupları ve Ortadoğu’daki diğer terör örgütlerini destekleyerek, “dünyanın en büyük terör destekçisi devleti olmaya devam ettiği” ifade edildi. İran Devrim Muhafızları’nın özellikle de Kudüs Gücü aracılığıyla ‘’küresel bir terör kampanyası’’ yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada Kuzey Kore’yle ilgili olarak, 1970 yılında bir Japon yolcu uçağının kaçırılmasında rol alan 4 Japon’un hala Kuzey Kore’de yaşadığı ve söz konusu olayda rehin alınan 12 Japonya vatandaşının akıbetinin hala açıklığa kavuşturulmadığı hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Suriye’de Beşar Esat hükümetinin Hizbullah da dahil bir dizi terör grubuna siyasal ve askeri destek sunmaya devam ettiği belirtilirken, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve yönetimindeki yetkililerin de bölgelerinde terörün baş göstermesine zemin hazırladığı savunuldu.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu listesine 2015 yılından bu yana ilk kez giren Küba’yla ilgili olarak da, Kolombiya hükümetiyle barış görüşmeleri yapmak üzere 2017 yılında Havana’ya giden Ulusal Kurtuluş Ordusu mensuplarının Küba’da kalmaya devam ettiği ve Kolombiya yönetiminin bu kişilerin iadesi yönündeki taleplerinin hala yerine getirilmediğine değinildi. Ayrıca birçok Amerikalı firarinin Küba’ya sığınması da ülkenin bu listeye alınma nedenlerinden bir olarak sıralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
İtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı dahaİtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı daha
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı olarak kalabilir

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 27 bin 74'e yükseldi

Ghebreyesus'dan Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıya kınama

'Duyunca dehşete düştüm'

İtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı daha

İtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı daha

Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

Remdesivir için kritik anlaşma! 5 şirket 127 ülke için üretecek

ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de ölü sayısı artıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.