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Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Adana polisi, terör örgütlerinin eleman temini ve suç oluşumunun önüne geçmek için okulları tek tek gezerek, oluşturulan "ortaöğretim suç önlemi timi" bilgilendirme toplantıları yapıyor.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra Adana’da yaşayan gençlerin özellikle bölücü terör örgütü PKK, FETÖ, sol terör örgütleri ve DEAŞ’ın ağına düşmemesi için bir proje geliştirilmesi ve bu proje kapsamında bütün okulların ziyaret edilerek bilgilendirme toplantıları yapılması talimatı verdi.Bu talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" projesi hazırladı.

Adana polisi, terör örgütlerinin eleman temini ve suç oluşumunun önüne geçmek için okulları tek tek gezerek, oluşturulan "ortaöğretim suç önlemi timi" bilgilendirme toplantıları yapıyor.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra Adana’da yaşayan gençlerin özellikle bölücü terör örgütü PKK, FETÖ, sol terör örgütleri ve DEAŞ’ın ağına düşmemesi için bir proje geliştirilmesi ve bu proje kapsamında bütün okulların ziyaret edilerek bilgilendirme toplantıları yapılması talimatı verdi.
Bu talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" projesi hazırladı. Proje kapsamında iki komiser ve tecrübeli terör polislerinden "Ortaöğretim suç önleme timi" oluşturuldu. Bu tim Adana’daki okulları tek tek ziyaret edip konferans salonlarında öğrencileri terör örgütlerinin eleman temini ve suç oluşumunun önüne geçmek, güncel terör yapılanmaları, yapılanma biçimleri ile ilgili bilgi verdi. Polisler hazırladıkları sunumlarda terör, terörizm ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri hakkında gençlerin kendilerini korumaları konusunda da bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere tanıtım amaçlı kalem, bloknot, broşür verildi. Bu tür bilgilendirmelerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceği bütün gençlerin teröre karşı bilinçlendirileceği belirtildi.

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"

Teröre karşı "Ortaöğretim timi"
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