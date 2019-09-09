Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı eylemin ardından başka ailelerin katılımıyla eylemin devam ettiğini anımsatan Selçuk, oturma eylemine katılan her ailenin ayrı bir hikayesi ve acısının olduğunu aktardı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemine başlayan Diyarbakır annelerini ziyaret ettikten sonra geçtiği valilikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için cesurca mücadele eden annelerin yanında olduklarını göstermek için kentte geldiğini söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Anneler en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerinin yanındayız." dedi.

"Annelerimiz, babalarımızın yürekleri yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi birebir daha da çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunu en fazla anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'ü Türk'ü ile halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleyi tam anlamıyla destekliyor ve halkımız bu terörden kurtulmak istiyor. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen annelerin feryadını da devlet olarak duyuyoruz."

Türkiye'nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüreğine ateş düşmüş annelerin bu terörü bitireceğini vurgulayan Selçuk, Diyarbakır annelerinin de yaptıkları oturma eylemleriyle aynı zamanda teröre karşı 'yeter' mesajı verdiğini aktardı.

- "Teröre karşı tek yürek olalım"

Bakan Selçuk, ailelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini ve millet olarak destek olmayı görev kabul ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: