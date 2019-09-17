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"Teröre karşı yapılan her türlü mücadeleyi destekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen: - "Terör ve teröre karşı yapılan her türlü mücadeleyi destekliyoruz. Bu anlamda devletimizin yanındayız ve bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız"

EDİRNE (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Terör ve teröre karşı yapılan her türlü mücadeleyi destekliyoruz. Bu anlamda devletimizin yanındayız ve bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız." dedi.

TEMAD Marmara Bölgesi Koordinasyon Toplantısı, Edirne şubesinin ev sahipliğinde Deveci Han Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, 2019 yılı faaliyetleri ve gelecek dönem planlamaları görüşüldü.

TEMAD Genel Başkanı Dürgen, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların sınır güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarda TSK'nin terör örgütlerine darbe vurduğunu belirten Dürgen, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından doğu sınırlarımızın emniyetinin alınması için yapılan tüm harekatların, operasyonların ve her türlü faaliyetlerin yanındayız, arkasındayız. Emekli astsubaylar olarak her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu anlamda hiçbir sorun ve sıkıntımız yok. Askerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Terör ve teröre karşı yapılan her türlü mücadeleyi destekliyoruz. Bu anlamda devletimizin yanındayız ve bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız."

Dürgen, görevdeki ve emekli olan astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Derneğin gücünü, üyelerinden aldığını belirten Dürgen, "Derneğimizin kurulduğu günden bu yana yüklenmiş olduğu misyon; mesleki konulardaki sorun ve talepleri ilk ağızdan yetkililere iletmek. Burada vurgulamak istediğimiz en önemli konu; emekli astsubaylar ve görevdeki astsubaylarla ilgili tazminat, özlük hakları ve mali olarak iyileştirmelerle ilgili beklentilerimiz." diye konuştu.

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