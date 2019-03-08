Teröre kurban giden oğullarının kedisiyle avunuyorlar

Anne Kadriye Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşasaydı 31 yaşında olacağını söylediği oğlunun yardımsever ve merhametli bir insan olduğunu belirterek, "Pırlanta gibiydi. Mahallede bir taneydi. Çok sevilirdi, herkese yardıma koşardı. Yardım isteyen birinden bir telefon geldiğinde gece-gündüz demeyip hemen giderdi. Ama Allah onu benden daha çok seviyormuş." dedi.

Tunç Uncu'nun Beşiktaş mağazasında çalışırken, statta doğan siyah-beyaz kedi yavrularından birini eve getirdiğini belirten Kadriye Uncu, minik yavruya Arap adını koyduklarını söyledi. Anne Uncu, oğlunun kediyi eliyle beslediğini dile getirerek, evin içinde gezen ve ailenin kucağından inmeyen kediyi çok sevdiklerini, kediyi oğlunun hatırası olarak gördüklerini söyledi.

Oğlunun patlama sırasında kırılan cep telefonunu tamir ettirdikten sonra kendisinin kullanmaya başladığını ifade eden Uncu, "Tamir ettirdik, kırık ekranını yaptırdık ama hala içinde oğlumun kanı vardı." ifadesini kullandı.

Anne Uncu, oğlunun terör mağduru değil, saldırıda hayatını kaybeden emniyet görevlileri gibi şehit sayılmasını istediklerini ifade ederek, "Oğlum Allah katında şehittir. Teröre şehit gitti." diye konuştu.

Oğluyla en son ölümünden bir gün önce görüştüğünü belirten anne Uncu, şöyle devam etti:

"Yıkandı, tıraş oldu, hazırlandı. 'Yemek yiyecek misin? diye sordum. 'Yok' dedi. Son bakışıydı, kafasını çevirdi, gitti. Cumartesi günü ben Eminönü'ne gitmiştim. Türbeleri falan geziyordum. Göğsüme bir ağrı girdi. Eve geldim. İçim sıkılmıştı. Polis telefonla arayarak Tunç'un yaralı olduğunu söyledi. Hastaneye gittik. Tabii oğlumu kaybettiğimizi öğrendik. Onu görmek istedim. Oğlum boyluydu. Gördüğümde yüzü gülüyordu. Gül gibi kokuyordu. Yüzünde bir çizik vardı. O daha gençti. Cenazesinde her takımdan sevenleri vardı. Tanıyan tanımayan. Beşiktaş Kulübü ve Çarşı Grubundan gördüğümüz desteği başka yerden görmedik. Allah Beşiktaş'tan razı olsun. Allah onlara sıkıntı yüzü vermesin. Bizi hiç yalnız bırakmadılar."

Anne Uncu, olaya ilişkin açılan davayı da takip ettiklerini, duruşmalara katıldıklarını ancak sanıkları görünce morallerinin bozulduğunu, hatta bir kez salonda bayıldığını anlattı.

Sanıkları görünce sinirlendiğini belirten anne Uncu, "Yeter artık, kimse ölmesin." dedi. Terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Uncu, "Allah onları kendi kanında boğsun. Onlar evlat sevgisi bilmez, kanlarına pislik işlemiş." şeklinde konuştu.