Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce Eruh ilçesinde başlattığı saldırıların o günden bu yana ülkenin birlik ve beraberliğini hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Vali Ali Fuat Atik'in de katıldığı yürüyüşte, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe "artık yeter" ile "ülkemi seviyorum terörü lanetliyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Siirt'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde 24 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen miting için Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

SİİRT (AA) - Siirt, Mardin ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri yapıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişinin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını anımsatan Yıldız, "Terör örgütü PKK bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ıyla ve tüm değerleriyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan halklarımız hiçbir terör örgütüne prim vermeyecektir." dedi.

Terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin temsilcisi olmadığına dikkati çeken Yıldız, örgütün en büyük zararı Kürtlere verdiğini vurguladı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"PKK, Kürt kardeşlerimizin yoğunlukta bulunduğu bölgelere yapılan yatırımları hedef alan, yol yapan iş makinelerini ateşe veren, okulları yakıp yıkan bir terör örgütüdür. Şehitlerimizin kanıyla sulanan, canıyla vatan kılınan bu topraklar, hiçbir terör örgütüne geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecektir."

- Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitinge, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.