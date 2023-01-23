Teröre peş peşe darbeler: Bakan Soylu "Tam da Nimet'in bulduğu mağarada" diyerek duyurdu! MSB: Sayı 20'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında konuştu. Soylu buradaki konuşmasında, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesinin hayır duası ve selamlarını da getirdiğini söyledi.

"TAM DA NİMET'İN BULDUĞU MAĞARADA 3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

Bu operasyondaki son gelişmeyi paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Aralık ve ocakta kırsalda dağlarda teröristi etkisiz hale getirebilmek kolay bir iş değildir. Hem aralık hem ocakta durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeminimiz bu dağları temizlemektir, bu dağlarda terör örgütünün bir tek unsurunu, Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023'te bırakmamaktır. Bunun için hiç durmuyoruz ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, operasyonun hala devam ettiğini, kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim."

MSB DUYURDU: 20'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:

"Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."

(AA)

