BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır." dedi.

Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenleri ile "Ayran Kültür ve Sanat Festivali"ne katılmak üzere ilçeye gelen Akşener, Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti.

Akşener, ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yakınından geçmesi planlanan yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili bir soruya Akşener, şu yanıtı verdi:

"Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye'de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Sayın Süleyman Soylu, Sayın İmamoğlu'nu pejmürde edeceğini söylerken, daha evvel de Sayın Erdoğan için onun da şaftını kıracağını söylüyordu. Siyasetçiler böyle çok iddialı konuşurlarsa gün gelir ayna gibi karşına tutarlar. Ben, Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara gibi iki büyükşehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin içinde olsa da Sayın Erdoğan'ın iki büyükşehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum."