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  4. Teröre yeni darbe: Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirildiler

Teröre yeni darbe: Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirildiler

12.01.2025 12:15
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre yeni darbe: Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirildiler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terörist msb
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