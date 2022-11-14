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Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli?

14.11.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği bölgeye bomba koyan terörist Ahlam Albashır kısa sürede yakalandı. Ahlam Albashır'ın kim olduğu hakkında detaylar ortaya çıktı. Peki Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli?

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın failinin kimliği belli oldu. İstanbul Emniyeti saldırı talimatının Kobani'den verildiğini açıkladı. Terörist Ahlam Albashır'ın kimliği tespit edildi, ifadesi ortaya çıktı. Teröristin PKK/PYD bağlantısını itiraf ettiği belirtildi. Peki Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

TERÖRİST AHLAM ALBASHIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Terörist Ahlam Albashır'ın Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. 1999 doğumlu Ahlam Albashır 23 yaşında.

Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli?

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashır gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı. İncelenen kamera kayıtlarında kadının taksi ile Esenler'e gittiği tespit edildi.

21 adrese operasyon düzenlendi, 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Terörist Ahlam Albashır kimdir? İstiklal Caddesi'nde patlamaya neden olan Ahlam Albashır kaç yaşında ve nereli?

Yakalanan teröristin evinde yapılan aramada, ilk görüntülerde üstünde bulunan kıyafetler ele geçirildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak geçtiğimiz gün 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği belirtildi.

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