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Terörist Aras Aslan'ın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

Giresun kırsalında süren operasyonlar neticesinde ‘Aras’ kod adlı terörist Aras Aslan, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Terörist Aras Aslan'ın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

6 gün önce yine Espiye ilçesi kırsalında teslim olan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı teröristin ifadeleri sonrası genişletilerek süren operasyonlar kapsamında örgütün Doğu Karadeniz kırsalındaki son mensubu olan Aras Aslan, Giresun’un Güce ilçesi Boncukçukur Köyü kırsalında askerin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık Bin 700 komando ile 5 ilde süren operasyonlar neticesinde ve “Kawa” Kod Adlı Behrüz Düdükkanlı’nın ifadesi doğrultusunda Aras Aslan’ın izini süren timler Güce ilçesinde bulunan Bancukçukur Köyü kırsalındaki Hidroelektrik Santraline (HES) gelen bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon başlattı. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan terörist Aras Aslan’ın ilk ifadesinde aç olduğu için yemek aradığını onun için HES şantiyesinin civarına kadar indiğini söylediği öğrenildi.

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PKK'YA KARADENİZ'DE SIĞINAK VE DEPO DARBESİ

Son 5 günde "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı’nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları ‘Zeynel’ kodlu telsiz kullanan “Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile “Türk Tarık” Kod adlı Barış Öner’inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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PKK'YA İLK DARBE ORDU'DA VURULMUŞ VE 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

2016 yılının Ağustos aynın 21’inde Mesudiye ilçesi kırsalında bir Eylül ayının 30’unda ise 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi. 7 Haziran 2016 tarihinde bölgeye girmeye çalışan terörist grupla Şebinkarahisar ilçesi kırsalında temas sağlamış "Civan" kod adlı Osman Bilen ölü olarak ele geçirilmişti. Güce ilçesi kırsalında ise 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti. Bölgede süre operasyonlar neticesinde Yağlıdere ilçesi Güllüce Köyü kırsalında ise 13 Eylül 2018'de sağlanan sıcak temas sonucu "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez de ölü olarak ele geçirilmişti.

"SOYLU, 'AÇ KALACAKLAR' DEMİŞTİ AÇ KALDILAR

İçişler Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Aç kalacaklar’ açıklamasının ardından bölge halkının yayla dönüşü evlerini boşaltmasıyla iyice çaresiz kalan örgüt mensupları aç kalınca teslim olma yoluna girmişti.

Teslim olan ilk PKK’lı ise, "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan oldu. Tolucan’ın teslim olmasından kısa bir süre sonra ise Yağlıdere kırsalında, "Agit Van" kod adlı Hasan Demir teslim olmuştu. Son olarak ise 6 gün önce örgütün bölgedeki önemli isimlerinden olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlı, Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında teslim olmuştu.
Terörist Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda süren operasyonlar neticesinde ise PKK’lı Aras Aslan, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Terörist Aras Aslan’ın İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

EREN BÜLBÜL'Ü İSTİHBARATÇI ZANNETMİŞLER

Öte yandan, terörist Bahrüz Düdükkanlı’nın 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edilmesi olayına ilişkin ise ifadesinde ilginç bilgiler verdi.

Terörist Düdükkanlı, olayın yaşandığı gün bölgede bir eve girdiklerini ve yaşamsal malzeme aldıklarını bu sırada ise 4 ayrı noktaya da pusu attıklarını söyledi. Pusu esnasında Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i gördüklerini eve yaklaşmaya başladıkları sırada ise ateş açtıklarını kaydetti. "Olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’e neden ateş ettiniz" sorusuna ise ‘Biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik’ dediği ifadesine yansıdı.

“Cudi Zaza” kod adlı terörist Mehmet Yakışır’ın grubunda olduğunu ve toplamda asker, polis ve sivillerden oluşan 10 kişinin şehit olduğu 20 olayda aktif olarak katıldığını itiraf etti. Düdükkanlı’nın Trabzon’daki yer gösterme ve ifadelerini ardından yeniden Giresun’a getirileceği ve soruşturmaya Giresun’da devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
giresun PKK Jandarma

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