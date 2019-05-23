Terörist Aras Aslan'ın yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

6 gün önce yine Espiye ilçesi kırsalında teslim olan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı teröristin ifadeleri sonrası genişletilerek süren operasyonlar kapsamında örgütün Doğu Karadeniz kırsalındaki son mensubu olan Aras Aslan, Giresun’un Güce ilçesi Boncukçukur Köyü kırsalında askerin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Yaklaşık Bin 700 komando ile 5 ilde süren operasyonlar neticesinde ve “Kawa” Kod Adlı Behrüz Düdükkanlı’nın ifadesi doğrultusunda Aras Aslan’ın izini süren timler Güce ilçesinde bulunan Bancukçukur Köyü kırsalındaki Hidroelektrik Santraline (HES) gelen bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon başlattı. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan terörist Aras Aslan’ın ilk ifadesinde aç olduğu için yemek aradığını onun için HES şantiyesinin civarına kadar indiğini söylediği öğrenildi. PKK'YA KARADENİZ'DE SIĞINAK VE DEPO DARBESİ



Son 5 günde "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı’nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları ‘Zeynel’ kodlu telsiz kullanan “Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile “Türk Tarık” Kod adlı Barış Öner’inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'YA İLK DARBE ORDU'DA VURULMUŞ VE 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



2016 yılının Ağustos aynın 21’inde Mesudiye ilçesi kırsalında bir Eylül ayının 30’unda ise 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi. 7 Haziran 2016 tarihinde bölgeye girmeye çalışan terörist grupla Şebinkarahisar ilçesi kırsalında temas sağlamış "Civan" kod adlı Osman Bilen ölü olarak ele geçirilmişti. Güce ilçesi kırsalında ise 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti. Bölgede süre operasyonlar neticesinde Yağlıdere ilçesi Güllüce Köyü kırsalında ise 13 Eylül 2018'de sağlanan sıcak temas sonucu "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez de ölü olarak ele geçirilmişti. "SOYLU, 'AÇ KALACAKLAR' DEMİŞTİ AÇ KALDILAR



İçişler Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Aç kalacaklar’ açıklamasının ardından bölge halkının yayla dönüşü evlerini boşaltmasıyla iyice çaresiz kalan örgüt mensupları aç kalınca teslim olma yoluna girmişti. Teslim olan ilk PKK’lı ise, "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan oldu. Tolucan’ın teslim olmasından kısa bir süre sonra ise Yağlıdere kırsalında, "Agit Van" kod adlı Hasan Demir teslim olmuştu. Son olarak ise 6 gün önce örgütün bölgedeki önemli isimlerinden olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlı, Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında teslim olmuştu.

Terörist Düdükkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda süren operasyonlar neticesinde ise PKK’lı Aras Aslan, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Terörist Aras Aslan’ın İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin devam ettiği öğrenildi.