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"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınması ilişkilerimiz için zararlıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 01:41 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bölgemize yönelik öngörüsüz politikalar, uzun süren sorunlar yaratacak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve uluslararası güvenliğe karşı riskleri artıracaktır. ABD makamları, terör elebaşlarına herhangi bir vize vermemekle kalmayıp, aynı zamanda onları müttefikleriyle birlikte adalete teslim etmek için iş birliği yapmalıdır."

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ABD makamları İletişim Başkanı Fahrettin Altun Müttefik Terörist bir elebaşı

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