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Terörist bombayı kolundaki alçıda kamufle etmiş

16.11.2020 19:34 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK’lı terörist, kolundaki alçı görünümündeki sargı ile şampuan kutusuna gizlediği patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye’ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK’lı terörist, kolundaki alçı görünümündeki sargı ile şampuan kutusuna gizlediği patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye’ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Suriye uyruklu bir şüpheli Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Şahsın sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilerek saklanmış patlayıcı madde, sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde zulalanmış patlayıcı madde, ayrıca eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edilmiş sırt çantasında gizli bölmelerde zulalanmış patlayıcı madde ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi. Olayda patlamaya hazır 1 kilo 970 gram patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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