Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi

Ankara Garı patlaması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken avukatı salonda hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık avukatı, sanık Durmaz'ın daha önce gar patlaması davasında yargılandığını ve ceza aldığını belirterek mükerrer yargılama yapıldığını söyledi ve tahliyesini talep etti.

Sanık Durmaz da önceki ara kararla ilgili kurumlardan istenen belgelerin henüz ulaşmadığını beyan ederek belgelerin kendisine gönderilmesini istedi.

Durmaz, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak yaşının tespiti için kemik testi yaptırılması talebinde bulundu.

Taleplerin ardından mütalaası sorulan duruşma savcısı, 19 Mayıs 2016'da sanığın ve ağabeyi Yunus Durmaz'ın yakalanması için düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların kime ait olduğunun tespiti için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına ve sanık Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.