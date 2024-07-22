Terörist elebaşı için slogan atarak halay çekmişlerdi: Mersin'deki skandal görüntülere gereken yapıldı!

Sınır ötesinde ve yurt içinde terör örgütüyle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ederken Mersin'de terör örgütü yandaşları sahneye çıktı.

SÖZDE TERÖR ÖRGÜTÜ MARŞIYLA HALAY

Mersin'de gece saatlerinde yaklaşık 15 kişi bir araya geldi, sözde PKK marşı ile halay eşliğinde terör örgütünün bebek katili elebaşı için sloganlar attı.

Bir yandan halay çeken grubu bir kişi de cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

GEREKEN YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."