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  4. Terörist elebaşı için slogan atarak halay çekmişlerdi: Mersin'deki skandal görüntülere gereken yapıldı!

Terörist elebaşı için slogan atarak halay çekmişlerdi: Mersin'deki skandal görüntülere gereken yapıldı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.07.2024 19:46
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Mersin'de dün akşam kaydedilen görüntülerde bir grup, terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak halay çekmişti. Sosyal medyada infiale yol açan olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Terörist elebaşı için slogan atarak halay çekmişlerdi: Mersin'deki skandal görüntülere gereken yapıldı!

Sınır ötesinde ve yurt içinde terör örgütüyle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ederken Mersin'de terör örgütü yandaşları sahneye çıktı.

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SÖZDE TERÖR ÖRGÜTÜ MARŞIYLA HALAY

Mersin'de gece saatlerinde yaklaşık 15 kişi bir araya geldi, sözde PKK marşı ile halay eşliğinde terör örgütünün bebek katili elebaşı için sloganlar attı.

Bir yandan halay çeken grubu bir kişi de cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

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GEREKEN YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Mersin terörist
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