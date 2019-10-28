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Terörist Ferhat Abdi Şahin hakkında iade talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti

Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.

Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.

İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığına iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ferhat Abdi Şahin iade

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