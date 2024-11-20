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Terörist Fetullah Gülen'in koruması Kayseri'de yakalandı! Çok sayıda gözaltı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.11.2024 11:44
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi örgüte yapılan operasyonları etkilemedi. FETÖ ile mücadele kapsamında son olarak Kayseri'de gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı yapılırken içlerinden birinin hain Gülen'in koruması olduğu tespit edildi.

Terörist Fetullah Gülen'in koruması Kayseri'de yakalandı! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

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Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Fetullah Gülen koruma
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