Terörist iki kez denedi öldüremedi

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR / TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısının canlı tanıklarından Muhammed Abdi Cemal Afi, teröristin iki kez denemesine rağmen kurşunlarını kendisine isabet ettiremediğini belirtti.

Katliamın canlı tanıklarından 60 yaşındaki Afi, teröristle yüz yüze geldiği anları ve katliam sırasında gördüklerini AA muhabirine anlattı.

Afi, 15 Mart Cuma saat 13.40'da otoparktan çıkıp cami kapısından girmek üzere olduğu sırada teröristle yüz yüze geldiğini aktardı.

"Hutbe başlıyordu. Cami kapısında Somalili bir kadın kendi dilimizde 'Cemal kardeşim sana ateş etmek üzere olan arkandaki adama dikkat et' dedi." ifadelerini kullanan Afi, şöyle devam etti:

"Arkama baktığımda adam, silahı yüzüme doğrultmuştu. Aramızda tek bir adım vardı. Birkaç saniye bekledi. Ateş etmiyordu, konuşmuyordu, sadece yüz yüze bakışıyorduk. Sonra gitti. O iki adım attıktan sonra ben cami kapısına doğru koşmaya başladım. Asker gibi giyinmişti. Otomatik silahı vardı. 'Bu şekilde camiye giremezsin, çık buradan' dedi. Bana ateş etti. İlk kurşun başımı sıyırdı ama isabet etmedi. Caminin dışına çıkarken sendeledim, yere düştüm. İkinci mermi koltuk aramdan geçti. Şanslıydım. Sonra geri girdi. Yaptıklarını kaskına yerleştirdiği kamerayla kaydediyordu."