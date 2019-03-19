Terörist iki kez denedi öldüremedi

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR / TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısının canlı tanıklarından Muhammed Abdi Cemal Afi, teröristin iki kez denemesine rağmen kurşunlarını kendisine isabet ettiremediğini belirtti.
Katliamın canlı tanıklarından 60 yaşındaki Afi, teröristle yüz yüze geldiği anları ve katliam sırasında gördüklerini AA muhabirine anlattı.
Afi, 15 Mart Cuma saat 13.40'da otoparktan çıkıp cami kapısından girmek üzere olduğu sırada teröristle yüz yüze geldiğini aktardı.
"Hutbe başlıyordu. Cami kapısında Somalili bir kadın kendi dilimizde 'Cemal kardeşim sana ateş etmek üzere olan arkandaki adama dikkat et' dedi." ifadelerini kullanan Afi, şöyle devam etti:
"Arkama baktığımda adam, silahı yüzüme doğrultmuştu. Aramızda tek bir adım vardı. Birkaç saniye bekledi. Ateş etmiyordu, konuşmuyordu, sadece yüz yüze bakışıyorduk. Sonra gitti. O iki adım attıktan sonra ben cami kapısına doğru koşmaya başladım. Asker gibi giyinmişti. Otomatik silahı vardı. 'Bu şekilde camiye giremezsin, çık buradan' dedi. Bana ateş etti. İlk kurşun başımı sıyırdı ama isabet etmedi. Caminin dışına çıkarken sendeledim, yere düştüm. İkinci mermi koltuk aramdan geçti. Şanslıydım. Sonra geri girdi. Yaptıklarını kaskına yerleştirdiği kamerayla kaydediyordu."
- "Kendisine merhaba diyen Hacı Davud Nabi'yi öldürdü"
Afi, Hacı Davud Nabi isimli cemaatten Afgan bir Müslüman'ın ona "Merhaba" dediğini belirterek "Ona merhaba diyen kişiyi öldürdü. İçeri girip ateş etmeye başladı. İnsanlar yere düşüyordu. Caminin farklı kapılarından çıkmaya çalıştılar. İmam hutbeyi durdurdu. Teker teker insanları vuruyordu. Bazılarını kalbinden, bazılarını başından vurdu. Dışarı çıktı, oradaki kadınları öldürdü. Tekrar içeri girdi. Polis ve ambulans çağırdım. Onlar gelene kadar yaklaşık 20 dakika boyunca (terörist) bunu sürdürdü." ifadelerini kullandı.
Kurşunların kendisine isabet etmemesine rağmen yere düştüğü sırada bacağını incittiğini aktaran Afi, "Doktorlar dizimde kırık olduğunu söyledi. Cenazelerimizi kaldırdık. İnşallah gelecek hafta ameliyat olacağım." dedi.
Afi, "Bana iki kurşun attı ama hiçbiri vücuduma isabet etmedi Allah'a şükür. Allah beni kurtardı. Şehitlerimiz cennete gitti. Onlar camide ibadet için bulunuyordu. Onlar hutbeyi dinliyordu. Onlar cennete gidecek. Hiçbir silahımız yoktu. Masum insanları koruyamadık. Bir bıçağım olsaydı (teröriste) saldırırdım." diye konuştu.
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