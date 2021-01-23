HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terörist itirafıyla sözde PYD/YPG sorumlusu tespit edildi

Terörist itirafıyla sözde PYD/YPG sorumlusu tespit edildi

23.01.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PYD/YPG’nin sansasyonel eylem yapması için Türkiye’ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.Alınan bilgiye göre, Adana’da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K.

Terör örgütü PYD/YPG’nin sansasyonel eylem yapması için Türkiye’ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Adana’da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. geçen yıl Ağustos ayında yakalandı. Terörist ile beraber bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre patlayıcı nitelikte sıvı ele geçirildi.
E.K’nin terör örgütü PKK’nın sözde "Özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ’nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye’den Türkiye’ye gönderildiği ortaya çıktı.
Ayrıca E.K. ifadesinde Temmuz 2019’da Türkiye’ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye’de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.
"Şervin" kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye’deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye’ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi.

"Şervin" kod adlı teröristin Uman Derviş olduğu belirlendi
Teröristlerin ifadelerine göre araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçlerince "Şervin" kod adlı teröristin, 2016’da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag’da açtı" haberlerindeki fotoğraflarda yer alan terör örgütü PYD/YPG’nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.
Öte yandan, Adana’da gözaltına alınan ve itirafları ile sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen teröristlerden sorumlu örgüt mensubunun Uman Derviş olduğunun tespitini sağlayan terörist ise tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu oldu
33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 33?
1/

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2

Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2

Elektrik kesintisi listesi 23 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu

Komşusunun attığı kafayla hastanelik oldu

Yakup Moğul kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Yakup Moğul kaç yaşında, nereli?

Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Yakup Moğul kimdir?

Yer: Kocaeli! Merak ediliyordu, hırsız bakın kim çıktı

Merak ediliyordu, hırsız bakın kim çıktı

Bakan Selçuk duyurdu: Koruyucu aile sayımız 6 bini aştı

Bakan Selçuk duyurdu: Sayı 6 bini geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.