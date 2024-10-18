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  4. Terörist kategorisinde tarife değişti! 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' listedekiler için 'zam' geldi

Terörist kategorisinde tarife değişti! 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' listedekiler için 'zam' geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 09:35
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Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri listede yer alan teröristler için belirlenen ödül miktarında değişikliğe gidildi. 'Kırmızı' kategoride aranan teröristler için ödül miktarı 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı.

Terörist kategorisinde tarife değişti! 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' listedekiler için 'zam' geldi

İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' renk kategorilerinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

"05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

4 KATEGORİDE ÖDÜL TUTARLARI

Bu kapsamda; Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar,

Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekizmilyon) TL'ye kadar,

Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dörtmilyon) TL'ye kadar,

Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (ikimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı terörist
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