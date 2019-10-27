HABER

Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kaboni" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi.Terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, 1988’de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3.

ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kaboni" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, 1988’de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken PKK/KCK’ya katıldı, aynı yıl örgüt tarafından Suriye’den Türkiye kırsalına gönderildi. 1994’de örgüt tarafından Hollanda’ya gönderilen terörist, 1998’de Hollanda ve Belçika’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi, örgüte adam kazandırma ve para toplama faaliyeti yürüttü. 1999’da PKK’nın sözde Olağanüstü 7. Kongresi’ne katılmak amacıyla Kandil’e giden terörist Kobani, sonrasında sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmaya başladı.

Kırmızı bültenle aranıyor
Suriye’de hükümet karşıtı olayların başlamasının ardından 2011’de Suriye’ye geçen Kobani, Suriyeli olması sayesinde Suriyeli Kürtlerin sempatisini kazanarak, örgüte katılımların artmasını sağladı. Suriye’de bulunduğu süre zarfında Türkiye’ye yönelik birçok eylem talimatı verdi. Kobani, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararına istinaden kırmızı bültenle aranıyor. Terörist Kobani’nin HPG Özel Kuvvetler Komutanı ve Suriye’de YPG sorumlusu olarak görev aldığı dönemlerde Türkiye’ye yönelik verdiği kanlı terör eylem talimatları şöyle:
"İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bulunan Çevik Kuvvet kontrol noktasına yönelik 31 Ekim 2010’da gerçekleşen eylem, İzmir Çeşme’de 10 Temmuz 2005’de gerçekleşen eylem, Aydın Kuşadası’nda 16 Temmuz 2005’de gerçekleşen eylem, Antalya Kale Kapısı’nda 29 Ağustos 2006’da gerçekleşen eylem, İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008’de gerçekleşen eylem, Mersin-Adana otoyolunda 20 Ağustos 2008’de gerçekleşen eylem, Ankara Güven Park’ta 20 Eylül 2011’de gerçekleşen eylem ve Gaziantep’de 20 Ağustos 2012’de gerçekleşen eylem."

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
HDP önündeki eylemde 55'inci günHDP önündeki eylemde 55'inci gün
Norveç’te PKK yandaşları Türk aileye saldırdıNorveç’te PKK yandaşları Türk aileye saldırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.