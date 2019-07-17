Terörist mezarı açıldı, kimlik tespiti için doku örneği alındı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- HAKKARİ Yüksekova'da 3 yıl önce uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen operasyonlarda ölü ele geçirildikten sonra otopsi için gönderildiği Erzurum'da kimsesizler mezarlığına defnedilen teröristin mezarı, kimlik tespiti için açıldı. Defnedilen kişinin oğlu Cemal Vural (18) olduğunu öne süren 6 çocuk annesi Hamail Vural, cenazenin kendisine verilmesini istiyor. Yüksekova'da PKK'lıların kazdığı hendek ve barikatları temizlemek için 13 Mart 2016'da başlatılan sokağa çıkma yasağı sırasında Güngör Mahallesi'nde yaşayan Musa Vural ile oğlu Cemal Vural kayboldu. Hamail Vural, oğlu ve eşinin sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen operasyonlarda öldüğünü belirterek, cenazelerinin kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine anneye, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sokağa çıkma yasağında etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar gösterildi. Hamail Vural, 1 fotoğraftaki kişinin, oğlu Cemal Vural olduğunu iddia etti. Fotoğraftaki kişinin, o dönem Yüksekova'dan otopsi için Erzurum'a getirilen ve kimsesizler mezarlığına defnedilen terörist olduğu belirlendi. Cemal Vural'dan gömülmeden önce alınan kan örneği ile anne Hamail Vural'dan alınan kan örneği, İstanbul Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Başkanlığı ise DNA profillerinin, anne-çocuk yönünden uyumlu olabilecek profil oluşturmadığını bildirdi. DNA profillerinin eşleşmediğini öğrenen anne Hamail Vural, oğlunun mezarının açılmasını talep etti. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Vural'ın talebi üzerine Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki mezara 'fethi kabir' işlemi uygulanmasına karar verdi. Başsavcılığın talimatıyla, Erzurum Cumhuriyet Savcısı ile Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor ve otopsi teknikeri eşliğinde mezar açıldı. İş makinesiyle kazılan mezardaki örgüt mensubundan doku örneği alındı. Ardından mezar kapatıldı. Alınan numuneler soruşturmanın yürütüldüğü Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Numuneler, DNA örneği eşleştirmesinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Yapılacak DNA incelemesiyle cesedin Cemal Vural'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

