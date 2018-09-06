Terörist Mihraç Ural ağır yaralandı

İDLİB (AA) - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’deki askeri muhaliflerin Lazkiye kırsalında düzenlediği suikast sonucu ağır yaralandı. Lazkiye kırsalında dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ebu Amara Özel Timi, Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı ve Reyhanlı'da 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın da bulunduğu konvoyu el yapımı patlayıcılarla hedef aldı. Muhalif grubun sosyal medya hesabından suikast girişimine ilişkin yapılan açıklamada, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Ural'ın konvoyuna yönelik patlayıcı düzenekle saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Patlamada, terörist Miraç Ural'a yakın iki korumanın öldüğü, kendisinin de ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Esed rejimine hizmet eden milislerin (Şebbiha) komutanı Ural, Suriye’nin Türkiye’ye sınır Lazkiye vilayetinde, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında kalan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Baas rejiminin, tarihi Türkmen coğrafyasını Lazkiye'nin Rabia, Kastal ve Ayn el-Beyda ilçeleri arasında böldüğü Bayırbucak bölgesi, "bayır" olarak nitelenen kırsaldaki Türkmendağı ve "bucak" olarak bilinen ovalık alandan oluşuyor. Gerek Ural'a bağlı milislerin gerek diğer rejim güçlerinin Türkmendağı’ndaki muhaliflere saldırıları 2015 sonbaharında tırmanmıştı. Türkmendağı mıntıkasına büyük ölçüde Türkmen gruplardan oluşan silahlı muhalif gruplar hakimken, bu saldırılar sonucu denge, rejim güçleri lehine dönmüştü. Bölgenin ovalık kesimini kontrol eden Esed rejimine bağlı milis güçler Türkmendağı’nı da büyük ölçüde ele geçirmişti. Hatay'ın Yayladağı sınır kapısının karşısında Keseb ve deniz kıyısındaki Basit köylerinin bulunduğu ovalık alan, Ural'ın elebaşı olduğu Suriye Direniş Örgütü'nün (Mukaveme Suriye) hakimiyetinde bulunuyor. - Esed ailesiyle 34 yıl 1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti. Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.