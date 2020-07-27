HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), adliyeye sevk edildi.

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslüm’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Pazara gelenler maske takmayınca...Pazara gelenler maske takmayınca...
Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Evden yayılan kötü koku paniğe yol açtı! Polis ekipleri sevk edildi

Evden yayılan koku paniğe yol açtı! Polis ekipleri sevk edildi

Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı

'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başladı

Pandemi bunu da yaptırdı! İşte koronavirüs bisikleti

Yüksekliği 2,5 metre! İşte koronavirüs bisikleti

Pazara gelenlere maske zorunluluğunu böyle hatırlattı

Pazara gelenler maske takmayınca...

Kaçak düğün bitti, korsan düğün başladı

Güneydoğu'da 'korsan düğün' alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.