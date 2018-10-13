HABER

Terörist sayısı 750'ye düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 08:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslendi. Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü, terör örgütünün baskısı altında kalan korucuları da görevden uzaklaştırdıklarını, huzur bozmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin bulunduğunu vurgulayan Soylu, ülkenin, kendi araçlarıyla sanayisini, ticaretini ve turizmini geliştirmesini engellemeye çalışanların da olduğunu kaydetti. FETÖ ve DHKP-C ile Türkiye'yi terbiye etmek isteyenlerin bulunduğunu ifade eden Soylu, "Bu milletin her türlü özelliğini bertaraf etmek için neler yaptılar, bir gün değerlerimizle oynadılar bir gün inançlarımızla oynadılar. Bu ülkenin gençlerine 'siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' diyenlere AK Parti davası 16 yıl bir şey haykırıyor; biz başarırız ve ülkemizi yarına taşırız." diye konuştu.

Türkiye'yi istikrarsızlık cenderesine almak isteyenlere karşı milletin dimdik durduğuna dikkati çeken Soylu, ortaya koydukları hedeflerden de rahatsız olanların olduğunu kaydetti. Birilerinin 16 yıllık iktidardan rahatsız olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan bölünmüş yollardan, İHA'lardan, üniversitelerinden, şehir hastanelerinden, barajlardan, köprülerden, gençlerimizin yarına umutlu bakmasından rahatsız olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bunu demokrasiyle gerçekleştiren AK Parti var. Şimdi herkesin kendisini rahat ifade edebildiği Türkiye var. Bundan önce Kürtler 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Aleviler 'ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün rahat şekilde söylüyorlar. Dindarlar, 'ben dindarım' diyemiyordu, bugün rahatlıkla söylüyorlar. Kimse bugün kimsenin ne yaptığına karışmıyor."

Türkiye'yi aydınlık dolu günlere getirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Soylu, bunun için büyük bir zihniyet devriminin ortaya konulduğunu ancak bu mücadelelerini terörize ederek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanların olduğunu belirtti.

soylu1

"PARTİYİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

Hükümet sisteminin değiştiğini ve ülkenin sırtındaki bütün kambur meselelerin alındığına işaret eden Soylu, "Bunların hiçbiri de şiddetle olmadı, insanları sıkıştırarak olmadı. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar, bunların hepsi reyle, sandıkla ve demokrasiyle oldu." şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye'nin mazlum halklar için umut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini anlatan Soylu, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 kişi, bot battığı için hayatını kaybetti. İnsan niçin yurdundan çıkar? 400 yıl aynı coğrafyada yaşadığımız, aynı kıbleye secde ettiğimiz insanlara sırtımızı mı dönseydik, biz dolar hesabı, para hesabı yapıp bu işlere girmese miydik? Doğru yolda yürüdüğümüz için tüm belalarından musibetlerden Cenab-ı Allah koruyor. Bu milleti tam 300 yıldır gerileme döneminden bu kadro kurtardı. Üzerimize geldiler, partiyi kapatmaya çalıştılar. Bir gün geri adım atmadınız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir milim sapmadınız. Ne diyorlardı, 'Afrin'e giremezsiniz'. Dümdüz etti girdi. Biz Fırat'ın doğusu batısı anlamayız. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yüzünüzü yere baktırmadı."

TERÖRİST SAYISI 750'YE DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere kayyum atanmasından rahatsız olanların bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü ve terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Soylu, "Belediyelere kayyum atandı diye rahatsız oluyorlar. Çünkü PKK'ya oradan para transfer edemiyorlar. Orada hangi köye hangi muhtarları atarız diye plan yapıyorlar. 'Nereye hangi belediye başkanlarını yaparız' diye plan yapıyorlar. Sonra adamlar görevden alınırsa demokrasiye aykırı oluyormuş. Yok ya, hem terörist olarak belediyede duracaksın, milletin parasını alacak terör örgütüne vereceksin, biz de size vereceğiz, öyle mi? Demokrasiyi istismar edenlere, demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz sonsuza kadardır." diye konuştu.

Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti.

soylu2

"GİTSİN BEŞİKTAŞ'A SORSUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında 'İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte belediyelere baskı yapıyor' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Bize teşekkür etmesi lazım, 'ben yetişemiyorum' diye. Gitsin Beşiktaş'a sorsun. Beşiktaş'ı adım adım gezdik, bir kişi 'bu belediye başkanını neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler. Yazıklar olsun. Biz parti ayrımı yapmayız, bunu yapmadığımız defalarca ortaya koyduk."

Türkiye'de Suriyelilere yönelik suçlamaların yapıldığını hatırlatan Soylu, her yüz dilenciden 8-9'unun Suriyeli çıktığını, Türkiye'deki taciz olaylarının ancak 10'da 1'ine Suriyelilerin karıştığını, suç işleyen kim varsa sınır ötesine geçirdiklerini ifade etti.

Soylu, şu ana kadar 260 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü, gidenlerin de kendi topraklarında Türkiye'nin asaletini anlatacaklarını sözlerine ekledi.

AA

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölüKütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü
Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terör izmir ak parti

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Akpde ÇAL-MA-YAN adam yok.... 1 tane inceleme yapan yok..... Sayın BOŞ İŞLERI BAKANI once kendı partini temizle.
Dalgami geciyosun yanibasinda ypg pkk ordusunu kurmus abd het istedikleri zaman sinirdan geciyorlar 750 kisi var diyo
''gitsin beşiktaş'ı gezsin. bir kişi bile bu belediye başkanını neden görevden aldınız demedi.'' sayın soylu dalga geçiyor galiba millet g.t korkusundan konuşamaz ki konuştuğu an terörist deyip içeri alıyorsunuz. bu ülkede ifade özgürlüğü zırvalarını geçin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.