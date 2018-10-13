Terörist sayısı 750'ye düştü!

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin bulunduğunu vurgulayan Soylu, ülkenin, kendi araçlarıyla sanayisini, ticaretini ve turizmini geliştirmesini engellemeye çalışanların da olduğunu kaydetti. FETÖ ve DHKP-C ile Türkiye'yi terbiye etmek isteyenlerin bulunduğunu ifade eden Soylu, "Bu milletin her türlü özelliğini bertaraf etmek için neler yaptılar, bir gün değerlerimizle oynadılar bir gün inançlarımızla oynadılar. Bu ülkenin gençlerine 'siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' diyenlere AK Parti davası 16 yıl bir şey haykırıyor; biz başarırız ve ülkemizi yarına taşırız." diye konuştu. Türkiye'yi istikrarsızlık cenderesine almak isteyenlere karşı milletin dimdik durduğuna dikkati çeken Soylu, ortaya koydukları hedeflerden de rahatsız olanların olduğunu kaydetti. Birilerinin 16 yıllık iktidardan rahatsız olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: "Bir taraftan bölünmüş yollardan, İHA'lardan, üniversitelerinden, şehir hastanelerinden, barajlardan, köprülerden, gençlerimizin yarına umutlu bakmasından rahatsız olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bunu demokrasiyle gerçekleştiren AK Parti var. Şimdi herkesin kendisini rahat ifade edebildiği Türkiye var. Bundan önce Kürtler 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Aleviler 'ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün rahat şekilde söylüyorlar. Dindarlar, 'ben dindarım' diyemiyordu, bugün rahatlıkla söylüyorlar. Kimse bugün kimsenin ne yaptığına karışmıyor."

Türkiye'yi aydınlık dolu günlere getirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Soylu, bunun için büyük bir zihniyet devriminin ortaya konulduğunu ancak bu mücadelelerini terörize ederek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanların olduğunu belirtti. "PARTİYİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"



Hükümet sisteminin değiştiğini ve ülkenin sırtındaki bütün kambur meselelerin alındığına işaret eden Soylu, "Bunların hiçbiri de şiddetle olmadı, insanları sıkıştırarak olmadı. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar, bunların hepsi reyle, sandıkla ve demokrasiyle oldu." şeklinde konuştu. Soylu, Türkiye'nin mazlum halklar için umut olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini anlatan Soylu, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 kişi, bot battığı için hayatını kaybetti. İnsan niçin yurdundan çıkar? 400 yıl aynı coğrafyada yaşadığımız, aynı kıbleye secde ettiğimiz insanlara sırtımızı mı dönseydik, biz dolar hesabı, para hesabı yapıp bu işlere girmese miydik? Doğru yolda yürüdüğümüz için tüm belalarından musibetlerden Cenab-ı Allah koruyor. Bu milleti tam 300 yıldır gerileme döneminden bu kadro kurtardı. Üzerimize geldiler, partiyi kapatmaya çalıştılar. Bir gün geri adım atmadınız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir milim sapmadınız. Ne diyorlardı, 'Afrin'e giremezsiniz'. Dümdüz etti girdi. Biz Fırat'ın doğusu batısı anlamayız. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yüzünüzü yere baktırmadı."

TERÖRİST SAYISI 750'YE DÜŞTÜ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere kayyum atanmasından rahatsız olanların bulunduğuna işaret etti. Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü ve terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Soylu, "Belediyelere kayyum atandı diye rahatsız oluyorlar. Çünkü PKK'ya oradan para transfer edemiyorlar. Orada hangi köye hangi muhtarları atarız diye plan yapıyorlar. 'Nereye hangi belediye başkanlarını yaparız' diye plan yapıyorlar. Sonra adamlar görevden alınırsa demokrasiye aykırı oluyormuş. Yok ya, hem terörist olarak belediyede duracaksın, milletin parasını alacak terör örgütüne vereceksin, biz de size vereceğiz, öyle mi? Demokrasiyi istismar edenlere, demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz sonsuza kadardır." diye konuştu. Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti. "GİTSİN BEŞİKTAŞ'A SORSUN"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Soylu, şunları kaydetti: