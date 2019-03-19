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Terörist Tarrant, kale manzaralı odada kalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Yeni Zelenda’da camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan Tokat’ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi.Yeni Zelenda’da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat’a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi.

Yeni Zelenda’da camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan Tokat’ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi.

Yeni Zelenda’da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat’a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emri ile Eflak Prensi Voyvoda 3’üncü Vlad’ın 4 yıl boyunca esir tutulduğu kaleyi ziyaret etme amacıyla Tokat’a geldiği bilgiler arasında yer alan Tarrant’ın, şehir merkezinde kaldığı oteli kale manzaralı olduğu için tercih ettiği tahmin ediliyor. 18-19 Eylül 2016 tarihinde 403 numaralı otel odasında 1 gece konaklayan teröristin, insanlara yaptığı türlü işkencelerle tanınan Kazıklı Voyva’dayı örnek aldığı, esir tutulduğu kaleyi görmek istediği varsayımlar arasında yer alıyor.

Caninin kaldığı odadaki tüm eşyalar değiştirilecek
Otel Genel Müdürü Kubilay Çinkılıç, Yeni Zelenda’da camiye terör saldırısı düzenleyen canin otellerinde kaldığını öğrendiklerinde odayı konaklamaya gelenlere vermediklerini ifade ederek, "Yeni Zelenda canisinin otelimizde kullandığı tüm eşyaları değiştireceğiz, hiçbir kimsenin bu eşyaları kullanmasını temas etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Kont Dracula’nın esir tutulduğu kale
Tokat Kalesi, tarihe en büyük Türk düşmanlarından biri olarak geçen Kont Dracula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad’ın esir tutulduğu kale olma özelliği taşıyor. "Vampirlerin atası" olarak bilinen ve birçok filme konu olan "Kont Dracula" ya da "Kazıklı Voyvoda" şeklinde anılan Eflak Prensi III. Vlad, 15’inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmed Han’ın emri ile Tokat Kalesi’nde 4 yıl boyunca esir tutuldu.

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