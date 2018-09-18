Terörist Yusuf Nazik resmi sorguda

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'de yakalanarak Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, resmi sorguya alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın firari sanığıyken, MİT'in yaptığı operasyonla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanan Yusuf Nazik, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir cumhuriyet savcısı, Nazik'in yakalanmasının ardından, Reyhanlı saldırısı dosyasını detaylı bir şekilde inceledi.

MİT'in verdiği bilgileri de değerlendiren savcılık, Nazik'in tüm ilişkilerini mercek altına aldı. Başsavcılık, saldırganın bağlantıları ve saldırının detaylarına ilişkin şüpheliye sorguda yöneltilmek üzere sorular hazırladı.

Ön sorgusunda saldırıyı planladığını ve Suriye istihbaratı ile bağlantılarını kabul eden Nazik'in resmi sorgusu bugün başladı.

Savcılık kaynakları, Nazik için yeniden bir ek gözaltı süresinin alınabileceğini de belirtti.

