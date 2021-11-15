HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

15.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak'ın Erbil kentinde koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah 04.30 sularında öldüğü belirtildi.

Öcalan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan kimdir?Osman Öcalan öldü mü? Osman Öcalan kimdir?

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

Osman Öcalan, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasındaydı.

osman ocalan

Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Kayıp babasından gelen telefonla kahroldular!Kayıp babasından gelen telefonla kahroldular!
Anahtar Kelimeler:
pkk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

40 kişi birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

Jandarmadan kaçmaya çalışırken vuruldu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.