HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk duyurdu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.01.2025 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde TBB Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinde bulunan Ahmet Türk, sürece dair açıklamalarda bulundu. "Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı?" yanıt veren Türk, "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle" dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra DEM Parti heyetinin İmralı’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle başlayan süreç devam ediyor.

Ziyaretin ardından Bahçeli ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte DEM Parti heyetinin içinde yer alan Ahmet Türk’le yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

AHMET TÜRK: "BU BİR BAŞLANGIÇ"

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Türk, Bahçeli ile yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirterek "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" dedi.

AA-20250102-36644810-36644801-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_DEM_PARTI_HEYETIYLE_GORUSTU (2)

"İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELEBİLİR"

Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını söyleyen Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

AFAF

AF TARTIŞMALARI

Genel af tartışmalarına dair de konuşan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum" Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"
Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu! Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk Abdullah Öcalan DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

Bir lokması bile zararlı! Bağırsak kanseri riskini artırıyor

Bir lokması bile zararlı! Bağırsak kanseri riskini artırıyor

'Cinlere fısıldayan adam' adıyla para toplayıp, büyü yapıyor

'Cinlere fısıldayan adam' adıyla para toplayıp, büyü yapıyor

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Bakanlıktan Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı

Bakanlıktan Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.