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  4. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği! 'Bizi almaya mı geldiler?' diye korkuya kapıldılar...

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği! 'Bizi almaya mı geldiler?' diye korkuya kapıldılar...

25.10.2024 15:20
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.10.2024 15:20
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni ilginç görüntülere sahne oldu. QR kodla girilen cenaze töreninde FETÖ üyelerinin yüzlerini gizlemek içim maske ve gözük taktıkları görülürken, helikopter detayı da dikkat çekti. Üzerlerinden polis helikopteri geçen FETÖ'cüler paniklerken; bazıları da Türk helikopteri sandı. Söz konusu helikopterin Amerikan polisinin olduğuyla ilgili anons sonrası alanda bulunan hainler rahatladı.

Terör örgütü FETÖ'nün lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni için ABD'de binlerce kişi toplandı. Türkiye'den apar topar kaçan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan hainler cenaze törenine katılırken; törendeki görüntüler ise gündem oldu.

KORKUDAN YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

QR kodla girilen tören alanındaki FETÖ'cüler korkudan yüzlerini gizlerken; maske ve gözlük taktıkları görüldü.

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HELİKOPTER PANİĞİ: 'BİZİ ALMAYA MI GELDİLER?'

FETÖ elebaşı için toplananlar, havada bulunan helikopteri görünce panikledi. Polis helikopterini görünce alanda 'Bizi almaya mı geldiler?' paniği yaşandı.

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ABD'NİN YANLARINDA OLDUĞUNU DUYUNCA RAHATLADILAR

Mikrofonun başındaki FETÖ'cü ABD polisinin güvenlikleri için helikopterle uçuş yaptığını söyledi. ABD'nin güvenliklerini sağladığını duyan FETÖ'cüler derin bir nefes aldı.

Cenaze töreninin ardından elebaşı, açılan çukura gömüldü.

Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı Cenaze törenindeki tuhaf görüntülerin sırrı açığa çıktı
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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen helikopter abd
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