Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği! 'Bizi almaya mı geldiler?' diye korkuya kapıldılar...

Terör örgütü FETÖ'nün lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni için ABD'de binlerce kişi toplandı. Türkiye'den apar topar kaçan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan hainler cenaze törenine katılırken; törendeki görüntüler ise gündem oldu.
QR kodla girilen tören alanındaki FETÖ'cüler korkudan yüzlerini gizlerken; maske ve gözlük taktıkları görüldü.
FETÖ elebaşı için toplananlar, havada bulunan helikopteri görünce panikledi. Polis helikopterini görünce alanda 'Bizi almaya mı geldiler?' paniği yaşandı.
Mikrofonun başındaki FETÖ'cü ABD polisinin güvenlikleri için helikopterle uçuş yaptığını söyledi. ABD'nin güvenliklerini sağladığını duyan FETÖ'cüler derin bir nefes aldı.
Cenaze töreninin ardından elebaşı, açılan çukura gömüldü.