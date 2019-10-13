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Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken, köşeye sıkışan terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan koalisyon ülkelerine, 'Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar' çağrısı geldi. Teröristbaşının çağrısı, sosyal medyada, örgüte yakın hesaplarca da paylaşılıyor.

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 olarak açıklandı.

Resulayn'da kontrol sağlanırken, Tel Abyad'da kırsaldaki köyler tek tek teröristlerden temizleniyor. Teröristlerin sivil halkın arasına karıştığı ve güneye doğru kaçtığı belirtilirken, çok sayıda teslim olan örgüt üyesi olduğu da bildirildi.

TERÖRİST ELEBAŞI, KOALİSYON ÜLKELERİNE ÇAĞRI YAPTI

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

"GERÇEKTEN KARŞILARSA HAVA SAHASINI TÜRK DEVLETİNE KAPATSINLAR"

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında terörist Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür" dedi.

Terörist Karayılan’ın açıklamalarından örgütün kara propagandalarla Barış Pınarı Harekatı’nda hava sahasının kapatılmasını amaçladığı da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Murat Karayılan Türk Silahlı Kuvvetleri

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