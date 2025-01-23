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  4. Teröristbaşı Öcalan, 'İmralı Süreci' ile ilgili ne dedi? Aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı... Bu sözleri ilk kez duyacaksınız

Teröristbaşı Öcalan, 'İmralı Süreci' ile ilgili ne dedi? Aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı... Bu sözleri ilk kez duyacaksınız

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.01.2025 10:10
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Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddesi Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci oldu. DEM Parti dün ikinci kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşürken, süreçle ilgili çok önemli bir açıklama gündeme geldi. Bir milletvekilinden aldığı bilgileri paylaşan İsmail Küçükkaya, görüştüğü ismin kendisine şunları aktardığını söyledi: "Öcalan, heyete demiş ki '30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım. Artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum demiş."

Teröristbaşı Öcalan, 'İmralı Süreci' ile ilgili ne dedi? Aldığı bilgileri canlı yayında paylaştı... Bu sözleri ilk kez duyacaksınız

Türkiye'de siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri DEM Parti ile İmralı arasındaki görüşmeler oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte dün ikinci görüşme gerçekleşti. DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

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MİLLETVEKİLİNDEN ÖCALAN'LA İLGİLİ ALDIĞI BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Görüşmenin detayları henüz bilinmezken gazeteci İsmail Küçükkaya 'Yeni Bir Sabah' adlı programında ismini vermek istemediği bir milletvekilinden Öcalan ile ilgili aldığı bilgileri paylaştı.

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"HALEN GÖREVDE, KÜRT SORUNUNU ÇOK İYİ BİLEN BİR İSİM"

Sürece temkinli yaklaştığını belirten Küçükkaya, "Çünkü geçmişten çıkardığımız dersler var. Dün Ankara'dan bir arkadaşım aradı. Yanında da halen görevde olan bir milletvekili vardı. Kendisi Kürt sorununu çok iyi bilen bir isim" dedi.

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"HEYET BİZE DE GELDİ, BEN DE ONLARLA KONUŞTUM"

Küçükkaya açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"'Ne diyorsunuz bu meseleye?' diye sordum. Anlattı. 'Biliyorsunuz' dedi. 'Bu heyet bize de geldi. Ben de onlarla konuştum. Sonrasında Sırrı Süreyya ile de sohbet ettim. Sadece şu kadarını söyleyeyim' dedi.

"30 YIL BOYUNCA ELİMDE SİLAHLA YAŞADIM, ARTIK BARIŞA HİZMET ETMEK İSTİYORUM DEMİŞ"

Öcalan, heyete demiş ki '30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım. Artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum demiş. Ömrüm yettiğince' ve eklemiş heyete 'Beni bugüne kadar yaptıklarımla değerlendirmeyin. Ben bundan sonra barışa hizmet etmek istiyorum' Çok enterasan geldi bana. İzin verirse adını da açıklayabilirim. Zaten tanıdığınız bir isim de. Yakında belki yayına da davet ederim"

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili İmralı Adası MHP Abdullah Öcalan DEM Parti
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