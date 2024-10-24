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  4. Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme! Bahçeli'nin çağrısı sonrası ilk mesaj geldi... "Çağrı yapacağım! Buradan tabutla çıkmak istemiyorum"

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme! Bahçeli'nin çağrısı sonrası ilk mesaj geldi... "Çağrı yapacağım! Buradan tabutla çıkmak istemiyorum"

24.10.2024 09:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni bir gelişme gerçekleşti. Öcalan, 43 ay sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeyi DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan duyurdu. Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni Öcalan'la görüşmesinde "Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım. Buradan tabutla çıkmak istemiyorum" dediği belirtildi.

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme! Bahçeli'nin çağrısı sonrası ilk mesaj geldi... "Çağrı yapacağım! Buradan tabutla çıkmak istemiyorum"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim tarihinde yaptığı çağrı, Türkiye gündemini değiştirdi. MHP Grubu’nda yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Türkiye’ye getirilirken, ‘Her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı olarak açıklasın" demişti.

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ERDOĞAN DA BAHÇELİ'YE DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda, “Cumhur İttifakı tarihi bir pencere açtı. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye’yi inşa edelim” diyerek Bahçeli'nin çağrısına destek vermişti.

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ÖCALAN'A 43 AY SONRA ZİYARET

Tüm bu 'tarihi' mesajların ardından dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'a 43 ay sonra bir ziyaret gerçekleşti.

YEĞENİ DEM'Lİ ÖMER ÖCALAN'LA GÖRÜŞTÜ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de teröristbaşı Öcalan'la görüştüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz"

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Bahçeli'nin çıkışı sonrası tam 43 ay sonra yapılan görüşme bir anda gündem yaratırken, söz konusu görüşmede neler yaşandığını gazeteci Abdulkadir Selvi yazdı.

ÖCALAN: "HAZIRIM! SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Hürriyet gazetesindeki köşesinde görüşmenin detaylarına yer veren Selvi, Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediğini aktardı.

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"BURADAN TABUTLA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğunun ifade edildiğini belirten Selvi, "Öcalan’ın, bir süre önce, 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum' dediği ifade ediliyor." dedi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı? Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
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