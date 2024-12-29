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Teröristbaşının İmralı'dan gönderdiği mesaj sonrası MHP'den ilk açıklama geldi: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı

29.12.2024 14:27
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DEM Parti'nin İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin yankıları sürüyor. DEM Parti, görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı. MHP'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Türkiye hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi, belki 100 yılın bir fırsatı ortaya çıktı" diye konuştu.

Teröristbaşının İmralı'dan gönderdiği mesaj sonrası MHP'den ilk açıklama geldi: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı

Türkiye siyaseti kritik günlerden geçiyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze son görüşme 23 Ekim 2024'te yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından ‘aile görüşü’ kapsamında yapılmıştı. Dün ise DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile görüştü.

"100 YILIN FIRSATI"

'İmralı' sürecinde önemi rol oynayan MHP'den gelecek açıklamalar da bu kapsamda merakla bekleniyordu. Öcalan'ın mesajının paylaşılmasının ardından Kanal 7'de süreci değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın "100 yılın fırsatı" mesajı dikkat çekti.

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GÖZLER BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

Karakaya'nın açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

"Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sayın Genel Başkanımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır.

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"TÜRKİYE'Yİ REFAHA KAVUŞTURMAK İÇİN TERÖRLE MÜCADELE ALANINI TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAK DURUMA GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Aslında şöyle bakmak lazım, Türkiye PKK ile ilgili 40 yıldır bir mücadele sürdürüyor. 40 yıllık süreç içerisinde gerçekten hem manen hem madden Türkiye ciddi bir şekilde kayıplara uğradı. Biz bugün ekonomiyi belki konuşacağız ama bu 40 yıllık süreçte kaybettiğimiz canları konuşurken maddi kayıplarımızı konuşmadık. Bu konuda Türkiye'nin katlandığı maddi külfeti de düşünmek gerekiyor. Biz Türkiye'yi refaha kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını tamamen ortadan kaldıracak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda terör içeride bitti. Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızdaki ülkelerde bir alan buldular. Arkalarına aldıkları bazı uluslararası devletlerin gücüyle birlikte Türkiye'nin bekası için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar. Türkiye kendi mücadelesini yaptı. PKK'nın YPG gibi uzantıları Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarını devam ettirdiler. Bunların niyetlerinin Kürt kardeşlerimiz olmadığını aslında başka yerlerin maşalığını yaptığını herkes gördü. Özellikle Kürt kardeşlerimiz bunu gördü. Bin yıllık bir kardeşlikten bahsediyoruz. Bugün aşağı yukarı her evde mutlaka Kürt kökenli gelin vardır, damat vardır. Geçmişte 12 tane Cumhurbaşkanımız oldu, 6 tanesi Kürt kökenliydi.

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"HUZUR İÇERİSİNDE, DAHA REFAH BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETME FIRSATI YAKALANDI"

Türkiye hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi, belki 100 yılın bir fırsatı ortaya çıktı. Türkiye buraya harcadığı enerjiyi bundan sonra kendi gelişimine, insanının refahına harcayacak. Huzur içerisinde daha refah bir Türkiye'yi inşa etme fırsatını yakalamıştır."

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den yeni açıklama Öcalan'la görüşen DEM Parti'den yeni açıklama
İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım" İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası MHP Abdullah Öcalan
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