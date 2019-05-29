Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi veren köylülerin eylemlerinin "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Yargıtay'ın aldığı kararın gerekçesi şöyle:

Bir teröriste veya terör örgütüne yapılan bu nitelikte yardımlar, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini idame ettirmelerine, bu şekilde mevcudiyetini devam ettiren terör örgütünün de eylem kapasitesini yükseltmesine katkı sağlamaktadır.

Buna göre, terör örgütüne veya mensuplarına bilerek ve isteyerek erzak, yaşam malzemesi ve para temin edilmesinin fon sağlanması niteliğinde olduğu ve eylemin bu haliyle terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı anlaşılmaktadır.

Kaynak: AA

