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Teröriste silahsız karşı koyarak camidekilerin hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da Afgan göçmen Abdül Aziz, Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında saldırgana silahsız karşı koyarak onun namaz kılınan bölüme girmesini engelledi - Aziz, eline geçirdiği pos cihazını teröriste fırlatarak ona karşı koymaya çalıştı - Caminin park yerinde teröristle adeta "kedi fare oyunu" oynayarak onu oyalayan Aziz, sonunda onu olay yerini terk etmeye zorladı - Linwood Camisi İmamı Latif Alabi: - "Bu kardeşimiz (Abdül Aziz) çıktı, saldırgana karşı koydu, onu alt etmeyi başardı. Bu sayede kurtulduk. Eğer içeri girseydi hepimiz ölürdük"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sırasında Linwood Camisi'nde dışarı çıkıp teröriste karşı koyan ve onu camiden uzaklaştıran cemaatten Abdül Aziz, onlarca kişinin hayatını kurtardı.

Avustralya kamu yayıncılık kurumu ABC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, çocukken Afganistan'tan göç eden, 25 yıldan uzun süredir Avustralya'da yaşadıktan sonra birkaç yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleşen 48 yaşındaki Abdül Aziz, terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyarak onun namaz kılınan bölüme girmesini engelledi.

Aziz, ardından aracına dönen saldırganı park yerinde oyalayarak camiden ayrılmaya zorladı.

Nur Camisi'nde 42 kişiyi katlettikten sonra arabasıyla 5 kilometre ötedeki Linwood Camisi'ne gelen ve burada da 7 kişiyi öldüren caniye kahramanca karşı koyan Aziz, daha fazla can kaybı yaşanmasını önledi.

Linwood Camisi İmamı Latif Alabi, olayı şöyle anlattı:

"Saat 13.55 sularına dışarıda bir ses duydum, namazı bırakıp pencereden dışarı baktım. Kask takan askeri kıyafetler giymiş birini gördüm. Elinde büyük bir silah vardı. Polis olduğunu düşündüm. Sonra yerde yatan iki kişi gördüm, adama küfür ediyordu. O zaman bunun başka bir şey olduğunu anladım. Bu bir katildi. İçerde yaklaşık 80 kişi vardı. Cemaate 'Yere yatın!' diye bağırdım. Bir tereddüt oldu. Sonra bir cam patladı ve bir kişi yere düştü. Sonra bu kardeşimiz (Abdül Aziz) çıktı, teröriste karşı koydu, onu alt etmeyi başardı. Bu sayede kurtulduk. Eğer içeri girseydi hepimiz ölürdük."

- Teröriste pos cihazı fırlattı

Aziz de silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktığını, teröristin dikkatini dağıtmak için "Hey, gel buraya!" diye bağırdığını ifade etti.

Eline geçirdiği pos cihazını saldırgana fırlatarak ona karşı koymaya çalışan Aziz, terörist yeni bir silah almak üzere arabasına yöneldiğinde ise peşinden gitti.

- Kedi-fare oyunu

Habere göre Aziz, 11 ve 5 yaşlarındaki iki oğlunun arkasından "Baba geri gel!" diye bağırdıklarını duydu. Terörist silahını alıp yeniden ateş açmaya başladı. Bu kez Aziz'i hedef alıyordu. Aziz araçların arasında dolaşarak kurşunlardan kaçtı. Terörist ve Aziz arasında adeta "kedi-fare oyunu" başladı.

Aziz, arabaların arasında dolaşırken yerde teröristin bıraktığı bir tabancayı buldu. Hemen aldı ve tetiğe bastı fakat silah boştu. Terörist yeni bir silah almak için otomobiline döndüğünde silahı ona fırtlattı. Otomobilin camına çarpan silah camı parçaladı. Cam parçalanınca paniğe kapılan terörist, arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aziz, köşedeki ışıklara kadar aracı takip etti. Terörist burada U dönüşü yaparak uzaklaştı.

- "Vaktimiz gelmemiş demek ki"

Aziz, cani ile yüzleştiğinde herhangi bir korku duymadığını, adeta otomatik pilota bağlanmış gibi hareket ettiğini söyledi.

Aziz, sağ kaldığına şaşırıp şaşırmadığı sorusu da "Takdiriilahi. Demek ki Allah ölüm vaktimizin gelmediğini düşünmüş." şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdül Aziz Linewood Camisi terör saldırısı Yeni Zelanda

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