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Teröristi, hastanede narkozun etkisi geçerken 'YPG' demesi ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

SURİYE'de terör örgütü PYD/YPG için istihbarat toplarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Riyad Alu (20) isimli terörist, Adana'da tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı. Ameliyat edilen ve narkozun etkisi geçerken, 'YPG' diyen Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Suriye'de, geçen yıl TSK tarafından, Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında, PYD/YPG için istihbarat toplayan terörist Riyad Alu, hava saldırısında yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Alu, 2018 yılının Şubat ayında, yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geldi. Kendisi için "Özgür Suriye Ordusu mensubuyum" diyen terörist Alu, Adana'da başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Ameliyat edilen Alu'nun tedavisine, daha sonra yoğun bakım servisinde devam edildi.

Teröristi, hastanede narkozun etkisi geçerken 'YPG' demesi ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - SURİYE'de terör örgütü PYD/YPG için istihbarat toplarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Riyad Alu (20) isimli terörist, Adana'da tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı. Ameliyat edilen ve narkozun etkisi geçerken, 'YPG' diyen Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suriye'de, geçen yıl TSK tarafından, Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında, PYD/YPG için istihbarat toplayan terörist Riyad Alu, hava saldırısında yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Alu, 2018 yılının Şubat ayında, yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geldi. Kendisi için "Özgür Suriye Ordusu mensubuyum" diyen terörist Alu, Adana'da başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Ameliyat edilen Alu'nun tedavisine, daha sonra yoğun bakım servisinde devam edildi. Narkozun etkisi geçerken, Alu'nun 'YPG' dediğini duyan hemşireler, yetkililere haber verdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Terörist Riyad Alu, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında, Türk askeri hakkında, PYD/YPG için istihbarat topladığı belirlenen Alu, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Riyad Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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