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Teröristin babası da örgüt için çalışmış

13.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristin, babası ve kardeşinin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristin, babası ve kardeşinin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin 2019 yılında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında etkisiz hale getirdiği teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları için gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. 19 Ekim 2019 tarihinde hava destekli operasyonda, güvenlik güçleri terör örgütü mensubu Özcan Bektaş ve Ali Kemal Aslan’ı etkisiz hale getirdi.
Kırsalda yapılan bu operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütün şehir yapılanması ve destekçilerine yönelik operasyonlarını genişletti. Jandarma ekipleri geçtiğimiz günlerde örgüte yardım ve yataklık, finansman sağlayan kişilere yönelik operasyon yapmıştı.
Jandarma son olarak, hala örgütün dağ kadrosunda yer alan B.D. isimli teröristin, Akçalı köyünde yaşayan babası Ş.D., teröristin kardeşi M.A.D., köyün eski muhtarı H.D. ile S.K. isimli şahısları operasyon ile göz altına aldı.
Terör örgütüne yardım ve yataklık, finans sağlama, örgütün şehir yapılanmasıyla bağlantılarının kurulması suçlamalarıyla gözaltına alınan şahıslar sorgulamaları tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
Sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan teröristin babası Ş.D., eski muhtar H.D. ve S.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, M.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Teröristin babası da örgüt için çalışmış

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