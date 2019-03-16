"Teröristin dini, milleti olmaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur." dedi.

Üsküdar'daki ATA 2 Sitesi Tapu Dağıtım Töreni'ne katılan Yıldırım, yıllardır beklenilen bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.

Yıldırım, site sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "2 bin 500 tapu dağıtılmaya başlandı. Az önce bu noktaya gelinceye kadar ne yollardan geçtiğimizi, ne zorluklarla karşılaştığımızı sunucu kardeşimiz anlattı. Gençliğimde buralara geldiğimde, tek tük evler vardı. Bugün her yerde yerleşim var. Bir kısmı gayet güzel derli toplu yapılmış ama bir kısmı da çok hızlı bir şekilde yapılmış. Bizim amacımız İstanbul'u her yönüyle en güzel gıpta edilen bir şehir haline getirmek." diye konuştu.

Önemli olanın sorunları torunlara bırakmadan çözmek olduğunu anlatan Yıldırım, dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere ulaştıran anlayışla hareket edileceğini vurguladı.