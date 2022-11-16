Teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü! Sahte kocaya emri o vermiş: Hain saldırının kilit ismi ortaya çıktı!

Taksim'deki terör saldırısında 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Terörist Ahlam Albashir 10 saatte yakalandı ve saldırıyla ilgili ayrıntılar çok geçmeden ortaya çıkmaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde teröristin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçarken bir elinde telefon, diğerinde gül tuttuğu görülmüştü. Saldırıyla ilgili en çok merak edilenlerden biri bu gülün ne mesaj verdiğiydi. Teröristin gülü nasıl edindiği ortaya çıktı.

TALİMATI VEREN KİŞİ DE BELİRLENDİ

Albashir'in ayrıca Türkiye'ye 4 ay önce B. ile karı-koca kılığında yasa dışı yollardan girdiği, bir tekstil atölyesinde çalıştığı, saldırıda kullandığı bombayı B.'den aldığı belirlenmişti. Polis her yerde B.'yi ararken sahte karı-kocanın talimatı kimden aldığı da gün yüzüne çıktı.

GÜLÜ BANKTA OTURURKEN ALMIŞ

Hain saldırının arka planına ışık tutan detaylar netleşmeye başladı. İpuçları birer birer takip edilerek saldırı anı ve öncesine ilişkin süreçte neler yaşandığı ortaya çıkıyor. Terörist Albashir'in saldırıyı gerçekleştirmeden önce yaklaşık 45 dakika boyunca bir bankta telefonuyla meşgul halde oturduğu tespit edilmişti. Kaçarken elinde tuttuğu gülü de Albashir Sabah'ta yer alan habere göre bu sırada edindi.

ÇİÇEK SATICISINI BAŞINDAN SAVMAK İSTEDİ

Albashir bankta oturduğu sırada bir çiçek satıcısı, Albashir'e çiçek satmak istedi. Albashir başta çiçeği almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Terörist dikkat çekmemek ve satıcıyı başından savmak için daha fazla üstelemedi ve gülü satın aldı. Hain saldırıyı gerçekleştirip kaçarken de gülü elinden bırakmadı.

TERÖRİSTTEN TALİMAT: YANINIZA GELECEKLER, SAHİP ÇIKIN

Öte yandan terörist Albashir'in sahte kocasıyla saldırı emrini kimden aldığı da ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı kişi, Esenler'de bulunan bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 teröristi aradı ve Albashir ile sahte kocası B.'nin yanlarına geleceklerini haber verip onlara sahip çıkmaları yönünde talimat verdi. Terörist Albashir ile sahte kocası B., Türkiye'ye karı-koca kılığında girdikten sonra Albashir tekstil atölyesinde kayıtsız olarak çalışmaya başladı. Ayrıca örgüt evine baskın düzenlenmesi olasılığına karşı sık sık atölyede kaldı. 'Hacı' kod adlı terörist, ev sahipleri karı-koca aracılığıyla Albashir ile sahte kocası B.'ye saldırı talimatı verdi.