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Teröristin evinde parmak izi çıkan sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Adana'da terör operasyonunda yakalanan ve Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen tutuklu sanık Akhmed Gaituikev 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da terör operasyonunda yakalanan ve Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen tutuklu sanık Akhmed Gaituikev'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Akhmed Gaituikev ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Gaituikev, hiçbir terör örgütüyle bağlantı kurmadığını iddia etti.

Reina saldırısıyla bir ilgisinin olmadığını savunan sanık Gaituikev, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanık Gaituikev'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Gaituikev'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Adana'da terör operasyonunda yakalanan Gaituikev, 24 Aralık 2018'de tutuklanmıştı.

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