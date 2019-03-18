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Teröristin mezarına gitmek isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı Zülküf Gezen'in mezarını ziyaret etmek isteyen ve 'Dağılın' uyarısına taşla karşılık veren HDP'li gruba, polis müdahale etti.

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- TEKİRDAĞ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı Zülküf Gezen'in mezarını ziyaret etmek isteyen ve 'Dağılın' uyarısına taşla karşılık veren HDP'li gruba, polis müdahale etti. Ziyaret için izin verilen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile beraberindeki milletvekilleri ise polis müdahalesinin ardından mezarı ziyaret etmeden mezarlıktan ayrıldı. Diyarbakır Balıkçılarbaşı'nda 10 Ekim 2007 tarihinde el bombasıyla düzenlenen ve 1 polisin şehit, 2'si polis 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili PKK'lı terörist Zülküf Gezen, yapılan yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gezen, hükümlü bulunduğu Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini çamaşır ipiyle tavana asarak yaşamına son verdi. Gezen'in cenazesi, dün gece İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a getirilip, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, bugün öğle saatlerinde Gezen'in mezarını ziyaret etmek istedi. Mezarlık önünde güvenlik önlemi alan polisler ise Temelli ve milletvekillerine mezarı ziyaret edebileceklerini ancak gruba izin verilmeyeceğini bildirdi. Polisin 'Dağılın' uyarısında bulunduğu grup, polise taş attı. Polis de gruba TOMA'dan basınçlı su sıkarak müdahale etti. Gruptakiler kaçarak dağılırken, Temelli ve milletvekilleri, mezar ziyaretini gerçekleştirmeden mezarlıktan ayrıldı.

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