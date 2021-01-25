Teröristin üzerindeki kroki incelendi, mini cephanelik bulundu

Diyarbakır’da geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı isimli teröristin üzerinden çıkan kroki bölgesinde yapılan operasyonda, metropollerde yapılması planlanan eylemlerde kullanılmak üzere gizlenmiş mini cephanelik ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim 2020 tarihinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde çıkan krokinin değerlendirilmesi üzerine, Bağlar İlçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde yapılacak olan eylemlerde kullanılmak üzere kırsal alandan aktarılmış olan 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 14 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 115 adet 7.62 milimetre AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, arazide jelikan bidon içerisinde gömülü oldukları noktada ele geçirildi.

Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alınırken 14 adet 60 milimetre havan mühimmatı olay yerinde imha edildi.

