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  4. Teröristler 15 yaşındaki çobanı da dağa kaçırmış

Teröristler 15 yaşındaki çobanı da dağa kaçırmış

30.12.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019 tarihinden HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi çığ gibi büyüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019 tarihinden HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi çığ gibi büyüyor. Muş’ta dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin, "Oğlum çobanlık yapıyordu hayvanlar akşam eve döndü ama o dönmedi. Ben oğlumun dönmesi için buraya geldim eyleme katıldım" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine yeni bir aile daha katıldı. 5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin, anne ve babaları HDP binası önüne evlatlarına kavuşmak için beklediklerini gördüğünü, bu nedenle eyleme katıldığını ifade etti.

"Oğlum dağda ne yapıyorsun gel babanın yanına"
Oğlunun çoban olduğunu ve sabah evden çıktıktan sonra akşam geri gelmediğini aktaran acılı baba Yetkin, "Çocuğum çobanlık yapıyordu. Hayvanları otlatmak için çıkmıştı. Hayvanlar akşam döndü o ise dönmedi. O günden beri ondan bir haber alamadım. Belki beni görür ve duyar teslim olur diye geldim. İnşallah geleceği günü de göreceğiz. Oğlum dağda ne yapıyorsun, gel babanın yanına. 15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme oğlum" diye konuştu.
Baba Yetkin, konuşmalarının ardından çocuğunun fotoğrafını eline alarak evlat nöbeti eylemine katıldı.

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