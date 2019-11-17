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Teröristler arasında haberleşme yüzde 75 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarında korku ve panik artarken, bulunma korkusundan dolayı telsiz konuşmalarıyla haberleşme yüzde 75 oranında azaldı.Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeleri eylem yapamaz hale getirildi.

Yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarında korku ve panik artarken, bulunma korkusundan dolayı telsiz konuşmalarıyla haberleşme yüzde 75 oranında azaldı.
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeleri eylem yapamaz hale getirildi. Başarılı operasyonlarla ağır darbe alan PKK/KCK örgütü üyeleri arasında telsiz konuşmalarıyla haberleşme yüzde 75 oranında azalırken, inlerine hapsedilen örgütte korku ve panik arttı. Örgütten kaçmak isteyen terörist sayısı da artarken, terör örgütü içerisindeki dağılmayı tehdit ve infaz yöntemiyle bastırmaya çalışıyor.

10 ayda terör örgütü PKK/KCK’ya 109 bin 423 operasyon yapıldı
Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme imha edildi. Geçen yıl terör örgütü PKK/KCK’ya 97 bin 377 operasyon yapılırken, sayı bu yılın Kasım ayına kadar 109 bin 423’e ulaştı. Bu yıl 711 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirilirken (457 ölü, 254 sağ), 301 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde son iki yılda 143 ton erzak ve malzeme ele geçirildi.

Örgüt içi intihar ve infazlar arttı
Örgütten firar eden birçok terörist, güvenlik güçlerine verdiği ifadede yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temin edemediklerini belirtti. Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların arttığını ifade etti.

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