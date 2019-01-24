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Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda caminin altında teröristlerin sığınak olarak kullanıldığı bir bölüm yaptığı ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyon dün akşam 21.00 itibariyle tamamlandı.

Teröristlerin Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan bir caminin altına girişi tahta ve halı ile kaplı bir sığınak yaptıkları görüldü. Sığınakları kullanılmaz hale getiren Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada pek çok ilaç ve alüminyum folyo ele geçirdi.

Diyarbakır'da PKK operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda caminin altında teröristlerin sığınak olarak kullanıldığı bir bölüm yaptığı ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyon dün akşam 21.00 itibariyle tamamlandı.
Teröristlerin Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan bir caminin altına girişi tahta ve halı ile kaplı bir sığınak yaptıkları görüldü. Sığınakları kullanılmaz hale getiren Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada pek çok ilaç ve alüminyum folyo ele geçirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanılmayan caminin altına teröristlerce yapılan sığınak bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak'ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınağın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı."
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PKK Diyarbakır terör terörist cami sığınak

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